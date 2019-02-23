В Национальном банке Украины похвастались, что они опередили другие центробанки мира в практическом изучении электронной валюты. На сегодняшний день завершен расширенный пилотный проект запуска электронной гривни (е-гривня). Об этом заявил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский, пишет "Интерфакс".

"В конце прошлого года мы запустили практический пилот, когда этот инструмент выпускался для сотрудников НБУ по существующей методологии, чтобы оценить практический аспект его использования, силы центробанка в реализации подобных инструментов, и получить некий отзыв от пользователей", - сказал Яблунивский.

По его словам, уже разработана аналитическая записка, которая включает анализ как практического пилотного проекта, так и мировых тенденций в этой сфере, ее рассмотрит правление НБУ.

Александр Яблунивский заявил, что немногие центробанки мира перешли к практической фазе исследования электронных валют.

"Поэтому, мы в этом вопросе, можно даже сказать, опередили мировых лидеров, поскольку мы сделали шаг в практическом исследовании, пусть и небольшой, - сказал Яблунивский. - Мы не говорим о криптовалюте, мы говорим о цифровой валюте центрального банка. Она может быть реализована как на технологии централизированного реестра, так децентрализированного. Это совершенно отдельный вопрос, решение которого следует из целевой модели, которая будет выбрана".

Напомним, Нацбанк разрешил платить крупные зарплаты деньгами в конверте.

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