Королева Великобритании Елизавета II в свои 92 года активно посещает светские мероприятия. Вчера, 22 февраля, она посетила Часовню гвардейцев в казармах Веллингтона. Об этом сообщает страница королевской семьи в Twitter.

Королева была приглашенной гостьей на очередном торжественном мероприятии. В Часовне гвардейцев в казармах Веллингтона отмечали 100-летие присвоения звания королевской церкви. По этому случаю провели торжественную литургию, в которой приняла участие Елизавета II.

На мероприятие королева Британии прибыла на авто и в сопровождении охранников. Для светского вечера она выбрала синий наряд. Из украшений на ней были жемчуг и брошь в виде пера.

Фото: Instagram.com

Напомним, что в обращении Елизаветы II на Рождество увидели символическое послание.

Также в честь 70-летия принца Чарльза опубликовали семейные фото без королевы Елизаветы II.