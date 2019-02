В субботу, 23 февраля, во Франции проходит пятнадцатая акция "желтых жилетов", требующих отставки правительства и президента Макрона. Об этом сообщает телеканал BFM.

Сотни митингующих вышли на Елисейские поля в Париже с плакатами в поддержку "референдума гражданской инициативы", они прошли к площади Трокадеро, напевая "Марсельезу" и скандируя: "Макрона в отставку".

Около 750 человек собрались возле летней резиденции президента Франции - замка Шамбор, расположенного в 180 км к северу от Парижа. При этом манифестанты играют в футбол, а на улице играет музыка.

Также сообщается, что несмотря на то, что стычек с правоохранителями сегодня не наблюдалось, полиция задержала шесть участников манифестации "желтых жилетов" в Париже. А в городе Клермон-Ферран (департамент Пюи-де-Дом, центр страны) задержаны 15 человек, восемь из них помещены под стражу. Число участников протестов тут - около 2,5 тыс.

For #Acte15 in #Paris, The course starting from the #ChampsElysée, must end at Trocadero. #GiletsJaunes #Acte15 #ActeXV #France pic.twitter.com/w3RAeCurS0