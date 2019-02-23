Сайт YouTube отключил платную рекламу на видео тех каналов, которые выступили против вакцинации. Об этом сообщает портал BuzzFeed News.

Представитель видеохостинга заявил, что такие видео противоречат рекламной политике, потому что содержат "опасную и вредную рекламу".

"У нас есть строгие правила, регулирующие, на каких видео мы позволяем показывать рекламу, а видео, продвигающие контент против вакцинации, эти правила нарушают. Мы активно применяем эти правила: и когда находим нарушителей, немедленно на это реагируем ", - сообщили в YouTube.

Рекламные объявления показывали на каналах VAXXED TV, LarryCook333, iHealthTube и другие.

Действия сайта стали реакцией на запрос BuzzFeed News, журналисты которого заметили, что при поиске видео, критикующие вакцинацию при запросах "безопасны ли вакцины" и "иммунизация". Позже семь рекламодателей заявили, что не знали, что их рекламу показывают на видео с таким контентом. Среди них была и фармацевтическая компания "Nomad Health".

Отмечается, что YouTube ввел новую информационную панель, которая будет появляться у видео, продвигающих отказ от вакцинации, и будет ссылаться на статью Википедии о вакцинации.

Напомним, что в YouTube задумались об отключении кнопки дизлайка.

Также Youtube смягчил правила наказания пользователей за нарушение правил.