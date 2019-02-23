После громкого скандала о #Сетке - схеме подкупа избирателей кандидатом Порошенко, в которой задействованы как наемные агитаторы, так и использование бюджетных средств, на сайте ЦИК появились разъяснения положения об агитации и подкупе избирателей.

Так, согласно разъяснению Центральной избирательной комиссии о реализации положений части 6 статьи 64 закона "О выборах президента Украины", принятом на заседании 22 февраля, физические лица могут быть агитаторами только бесплатно.

"... При необходимости, может предусматриваться возмещение расходов физических лиц, привлеченных к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации, на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте и т.д.", - сказано в документе.

А вот юридические лица могут получать деньги за организацию предвыборной агитации в случаях, если они не нарушают Конституцию и законы Украины.

"Кроме того, договор с юридическим лицом на организацию и/или проведение предвыборной агитации, и/или распространение материалов предвыборной агитации может содержать обязательства поставщика услуг осуществить подбор, обучение, координацию физических лиц, привлеченных к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации", - пояснили в Центризбиркоме.

Там также напомнили, что за прямой и косвенный подкуп избирателей предусмотрена уголовная ответственность.

"Избиратели, которые приняли предложение, обещание или получили для себя или третьих лиц неправомерную выгоду за совершение или несовершение каких-либо действий, связанных с непосредственной реализацией ими своего избирательного права, также могут подпадать под уголовную ответственность за преступление, предусмотренное частью первой статьи 160 УК Украины", - объявили в ЦИК.

Напомним, на Волыни засняли агитаторов Порошенко за работой. Они представляются волонтерами и выпытывают личные данные украинцев.

Также мы писали, что согласно планам штаба Порошенко, такие соцопросы помогут выявить лояльных к Порошенко украинцев, далее, задействуя коллцентры, некоторым предложат поработать так называемыми "агитаторами" за определенные бонусы, а также - оформить социальную помощь. Она таким образом попадет к избирателям, лояльным к Порошенко.