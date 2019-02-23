Старшая дочь американской теледивы Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста впервые снялась для глянцевого журнала без своих родителей. Фото дочурки выложила в Instagram звездная мама.

Для пятилетней Норт Уэст это стало дебютом в роли модели.

"Моя самая стильная и красивая малышка Норт снялась для первой обложки для

WWD! Она любит моду и красоту, и ей так весело это делать!" - написала в сети Кардашьян.

Журнал WWD с маленькой звездой на обложке выйдет уже в марте этого года.

Фото: Instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, Ким Кардашьян пришла на прием в знаменитом платье, которое не рассчитано на выдающиеся формы.

Также пьяная Ким Кардашьян призналась, что она и Канье Уэст ждут четвертого ребенка.