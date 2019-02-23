Дочь Ким Кардашьян впервые снялась для обложки глянца без мамы
Старшая дочь американской теледивы Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста впервые снялась для глянцевого журнала без своих родителей. Фото дочурки выложила в Instagram звездная мама.
Для пятилетней Норт Уэст это стало дебютом в роли модели.
"Моя самая стильная и красивая малышка Норт снялась для первой обложки для
WWD! Она любит моду и красоту, и ей так весело это делать!" - написала в сети Кардашьян.
Журнал WWD с маленькой звездой на обложке выйдет уже в марте этого года.
Фото: Instagram.com
Ранее "Страна" сообщала, Ким Кардашьян пришла на прием в знаменитом платье, которое не рассчитано на выдающиеся формы.
Также пьяная Ким Кардашьян призналась, что она и Канье Уэст ждут четвертого ребенка.
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