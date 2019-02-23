Двух из восьми туристов, которые из-за непогоды не смогли вечером 22 февраля подняться на гору Поп Иван и обратились к спасателям, удалось спустить и передать медикам днем 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отметим, что из-за осложнения погодных условий: 22 градусного мороза, сильного ветра, нулевой видимости - спасатели спустят еще четверых людей завтра, 24 февраля. Ранее сообщалось, что двое их товарищей погибли еще вечером 22 февраля. Их тела также будут доставлены вниз в воскресенье.

Что касается двух туристов, которых удалось доставить к медикам, у них диагностировано обморожение конечностей, лица и гипотермия, их госпитализировали.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, на Закарпатье сумели найти потерявшуюся в горах туристку из Днепра.

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