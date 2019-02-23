В Украине со скандалом завершилась первая игра весенней части чемпионата Украины по футболу. Главный тренер донецкого Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал о поражении (1:2) от Мариуполя, передает Тerrikon.

"Считаю, что мы создали достаточно больше количество моментов. Могли в первом тайме вести со счетом 3:0. Выручил Худжамов, которого я считаю лучшим голкипером в Украине. Это играющий тренер Мариуполя. В очередной раз вмешались дополнительные люди. Два пенальти - и мы проиграли матч. Наш гол был чистый. Отлетело же от защитника, правильно. Ступар сказал, что мяч не надо было засчитывать? Не знаю, кто и что там говорит. Я считаю, что это чистый гол, стопроцентный", - поделился наставник "олимпийцев"

Шевчук отметил, в матче были совершены ошибки и виновных нужно наказать.

"Пенальти на Матаре - это смешно. Мяч попал в грудь. Судьи опять будут извиняться? В каждом матче ошибки. Нужно наказывать этих ребят. Зачем уничтожать команду? Потом подходят, извиняются. Этот тоже будет звонить? Если спорный момент - не принимай решение. Мы переиграли "Мариуполь" полностью. У них только два непонятных пенальти, - добавил тренер.

Напомним, что Мариуполь обыграл Олимпик в первом матче после зимнего перерыва со счетом 2:1.

Также в чемпионате Украины по футболу впервые с 2014 года будет играть нападающий из России.