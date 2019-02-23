В субботу, 23 февраля, в районе пункта пропуска "Еленовка" на Донбассе в нейтральной зоне взорвался микроавтобус с людьми. Об этом сообщает ТАСС.

Трагедия прооизошла около 14:00 в буферной зоне при пересечении автомобилем Mersedes линии соприкосновения через КПВВ "Еленовка". В микроавтобусе находились гражданские. В результате ЧП двое людей погибли, один ранен.

Мужчина, который был за рулем, скончался на месте, его мать - в больнице. Еще одному мужчине оказана необходимая медицинская помощь, он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Фото: Inside Donetsk

Фото: WarGonzo

Напомним, 19 февраля на Донбассе штаб ООС зафиксировал антирекорд года по количеству обстрелов со стороны противника.

Также мы писали, что на Донбассе в начале февраля два человека умерли на пунктах пропуска.