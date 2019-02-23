В США умер внук легендарного актера 1930-1940-х годов Уильяма Кларка Гейбла. 30-летний Кларк Гейбл III скончался в свое доме в Техасе, передает TMZ со ссылкой на заявление семьи Гейбла.

Сообщается,что на данный момент причина смерти неизвестна. Известно, что мужчина ранее не жаловался на проблемы со здоровьем.

Дед погибшего был культовым актером, которого называли "Королем Голливуда". Известен по ролям в "Унесенных ветром", "Саратога" и прочие фильмы.

Король Голливуда, Кларк Гейбл I, фото:Military.com

Кларк Гейбл III, как и его дед, был актером и работал на телевидении. В частности, он был ведущим двух сезонов реалити-шоу "Измена".

Внук великого актера умер молодым, фото: Variety

Напомним, что умер актер из мема о разгневанном Гитлере.

Также умер актер из фильма "Крестный отец".