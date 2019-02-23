Стало известно, что детективы НАБУ нашли у главы Полтавской ОГА и его зама
В ходе обысков на работе и дома у чиновников Полтавской ОГА детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры изъяли деньги и документы. Об этом сообщают "Украинские Новости".
Обыски у чиновников проводились в пятницу, 22 февраля, до глубокой ночи. Детективы изъяли документы, деньги а также оргтехнику.
Также обыски завершены у председателя Полтавской обладминистрации Валерия Головко и его заместителя Андрея Песоцкого.
Ранее сообщалось, что обыски проводятся в рамках досудебного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ч 4. статьи 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). А сам губернатор Головко заявил о политической провокации.
Напомним, недавно полиция и прокуратура нагрянули с обысками в мэрию Николаева.
Также мы писали, что полиция изъяла у вице-мэра Николаева во время обыска 600 тысяч гривен.