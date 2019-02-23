В США прошла церемония вручения награды "Золотая малина" за самые сомнительные достижения в кинематографе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Победителем в этом году стала комедия "Холмс & Ватсон", которая одержала "победу" в трех номинациях, включая "Худший фильм", "Худший режиссер" (Итэн Коэн) и "Худший актер второго плана" (Джон Си Райли).

Худшей актрисой года назвали Мелиссу Маккарти сразу за две работы в фильмах "Игрушки для взрослых" и "Душа компании". Примечательно, что в этом году она имеет шансы получить премию "Оскар" как лучшая актриса за картину "Сможете ли вы меня простить?".

Худшим актером назвали президента США Дональда Трампа за роль самого себя в документальных лентах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9". Главе Белого дома также присудили награду за "Худший актерский дуэт" - жюри отметило в этой категории Трампа и его "бесконечную мелочность".

Напомним, что в США умерла звезда фильмов "Клан Сопрано" и "Казино".

Также в Америке умер актер из фильма "Крестный отец".