В субботу, 23 февраля, весенняя часть чемпионата Украины по футболу официально стартовала матчем соседей - Мариуполя и Олимпика. В упорной борьбе победу одержали приазовцы.

Донецкая команда лучше провела первый тайм и заслуженно открыла счет, передает Террикон. Евгений Пасич сильно пробил слева в штрафной, Худжамов совершил очередной сэйв (как минимум третий по счету), но мяч отскочил от Демири к Геннадию Пасичу, которому нужно было просто не промахнуться по пустым воротам. Арбитр Шурман засчитал гол не сразу, так как у Пасича было подозрение на офсайд, но поскольку мяч срикошетил от игрока чужой команды, судья все же указал на центр поля. 0:1 на 26-й минуте.

Вскоре арбитр Шурман стал центральной фигурой поединка. Перед самым перерывом он указал на "точку" в пользу Мариуполя - Махновский пытался сыграть на опережение, но кулаком чуть не снес Борячуку голову. Пихаленок пробил хладнокровно в правый угол - 1:1.

А сразу после перерыва последовал и второй пенальти - новичок Мариуполя Матар сыграл рукой в своей штрафной (хоть повтор и не дает однозначного ответа на этот счет). На этот раз 11-метровый решил исполнять Борячук - сильный удар по центру, и это 2:1.

Впереди был целый второй тайм, но отыграться Олимпику так и не удалось. Шевчук пытался усилить атаку за счет Тейшейры, Балашова и Шиндера - наилучший момент для сравнения счета был у все того же Матара, но он не смог как следует замкнуть в пустые ворота прострел Балашова на левой штанге.

После этой победы Мариуполь возвращается в топ-шестерку. Олимпик остается девятым с четырехочковым отставанием от Львова.

Ранее "Страна" сообщала, что новую эмблему ФК Мариуполь нарисовали девочки за коробку конфет и бутылку ликера.

Также мы рассказывали, что Фонсека рассказал, почему Шахтер проиграл Айнтрахту и вылетел из Лиги Европы.