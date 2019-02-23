После закрытия границ вооруженные силы Венесуэлы направились в сторону Колумбии
После того как накануне было принято решение о закрытии границ Венесуэлы, армия этой страны отправилась на границу с Колубмией. Об этом сообщает стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы на странице в Twitter.
"Во исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал вооруженным силам развернуться к границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа после закрытия границы", - сказано в заявлении.
Накануне венесуэльские власти перекрыли границу с Бразилией - за день до ожидаемого прибытия гумпомощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.
Венесуэльская оппозиция и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в свою очередь рассчитывают добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.
Кроме того, было принято решение о временном закрытии трех мостовых переходов в Колумбию.
Скриншот: Twitter/ CEOFANB
Напомним, Венесуэла не разрешила въезд в страну евродепутатам и отобрала у них паспорта.
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