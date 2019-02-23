После того как накануне было принято решение о закрытии границ Венесуэлы, армия этой страны отправилась на границу с Колубмией. Об этом сообщает стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы на странице в Twitter.

"Во исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал вооруженным силам развернуться к границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа после закрытия границы", - сказано в заявлении.

Накануне венесуэльские власти перекрыли границу с Бразилией - за день до ожидаемого прибытия гумпомощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.

Венесуэльская оппозиция и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в свою очередь рассчитывают добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.

Кроме того, было принято решение о временном закрытии трех мостовых переходов в Колумбию.

Скриншот: Twitter/ CEOFANB‏

Напомним, Венесуэла не разрешила въезд в страну евродепутатам и отобрала у них паспорта.

Также мы писали, что в ЕС призвали "срочно провести президентские выборы в Венесуэле".