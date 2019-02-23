Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая рассказала о #Сетке Порошенко, заявила, что посадит трех его друзей в случае своей победы на президентских выборах. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если так Господь и народ решат, и я смогу победить, я выполню обязательства, которое взял президент на первых порах, и посажу трех его друзей", - заявила Юлия Тимошенко на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей "Украина: мировые вызовы, глобальные изменения" в Киеве в субботу, 23 февраля.

По словам кандидата в президенты Украины, судебная ветвь власти будет "независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией". Именно такой принцип существования системы судопроизводства заложен в проекте новой Конституции Украины. В то же время Юлия Тимошенко убеждена, что анонсированный, но так и не выполненный нынешним президентом подход бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который предлагал для борьбы с коррупцией "посадить трех друзей", должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.

"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, - это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне нужно установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должна функционировать как единый механизм, который не допустит таких последствий", - отметила лидер "Батькивщины".

Также Тимошенко отметила, что после принятия новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".

Как сообщала "Страна", заместитель Тимошенко получил повестку от ГБР.

Также мы писали, как Юлия Тимошенко раскритиковала Порошенко за "позорную" Петину тысячу и пообещала проиндексировать Юлину тысячу.