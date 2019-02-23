Ведущий нацотбора на Евровидение-2019 Сергей Притула отреагировал на заявления журналиста Романа Скрипина, интервью которого с дуэтом ANNA MARIA вызвало бурный скандал, так как сестры-близняшки не признали Крым аннексированным и отказались отвечать на вопрос, чей он.

Свой комментарий Притула оставил в Facebook.

Скрипин спросил у Притулы в Facebook, как группа вообще попала в отбор. Притула резонно ответил, что он является ведущим концерта, а отбирают исполнителей другие люди.

"Рома, не за@бывай, а то все пид@расы, один ты Д'Артаньян. Я – ведущий Национального отбора. Ве-ду-щий. То есть, я не провожу кастинги и не определяю, кому петь, а кому нет. Для этого есть отдельно обученные люди... Как человек в сознании, я считал нужным донести до зрителя информацию о ряде исполнителей (учасникив нацотбора), гастролирующих Россией. И если ты смотрел первый полуфинал, то должен это видеть. А если не смотрел, то посмотри, и еще раз прочитай первое предложение!" – написал Притула.

Скриншот: Facebook

Напомним, сестры-близняшки Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA), попали в громкий скандал: в эфире программы "PRIME:Скрипiн" на телеканале ATR они не смогли ответить, чей Крым, не признали, что он оккупирован и похвалили "Бессмертный полк".

Это вызвало очень бурную реакцию сети. На дуэт в социальных сетях обрушилась волна "патриотической" критики. Впрочем, после этого самих критиков обвинили в том, что они снова политизируют культуру и создают в Украине атмосферу ненависти.

Также мы писали, что вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Национальный отбор на Евровидение 2019 стал "частью гибридной войны России против Украины".

Между тем, сегодня станет известно, кто будет представлять Украину на Евровидении-2019. Финал нацотбора начнется в 19:00, транслировать его будут телеканалы СТБ и UА:Перший. "Страна" также будет вести онлайн-трансляцию нацботбора на "Евровидение".