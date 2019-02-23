В пятницу, 22 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц кандидата в президенты Петра Порошенко в 181 едином общегосударственном избирательном округе. По данным ЦИК, доверенными лицами стали актриса Ада Роговцева и писатель, дипломат Юрий Щербак, майор ВСУ Виталий Ковальчук и командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады Александр Порхун.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Также ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в президенты Ильи Кивы, Александра Шевченко, Сергея Каплина и других; А кандидата Андрея Садового будет представлять Гацко В.М.

Также отметим, что ЦИК зарегистрировала 9 официальных наблюдателей от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Таким образом, на 22 февраля Комиссия зарегистрировала 357 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

Отметим, что ЦИК создала все 199 окружных комиссии и утвердила их глав.

Также в ЦИК сообщили, сколько избирателей зарегистрированы в Украине и могут голосовать на выборах сегодня.