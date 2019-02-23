Сегодня, 23 февраля, родителей финалисток отбора Евровидения-2019 Марии и Анны Опанасюк, внесли в базу данных скандального сайта Миротворец.

Мать вокалисток Лариса Опанасюк занимает должность заместителя председателя Совета министров Крыма, а отец, Александр Опанасюк до 2016 года работал судьей судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде республики.

"Миротворец" внес их в свой "реестр", так как Лариса Опанасюк "нарушила присягу госслужащего, приняла гражданство РФ, перешла на работу к оккупированным властям", а ее супруг "нарушил присягу судьи и законодательства Украины" и "перешел на службу к оккупантам в качестве судьи".

В связи с этим украинская прокуратура возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье о госизмене.

Фото: myrotvorets.center

Напомним, 22 февраля сестры Опанасюк отказались прямо отвечать на вопрос о принадлежности полуострова Украине. Певицы отметили, что страна потеряла Крым, а украинцы могут бесконечно называть Крым своим, но все равно будут ездить туда через две границы.

Как сообщала "Страна", вице-премьер Кириленко заявил, что отбор на Евровидение - "часть гибридной войны России".