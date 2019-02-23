Начальнику полиции Сумской области сообщили о подозрении при задержании скупщиков голосов за действующего президента Петра Порошенко. Решается вопрос об отстранении его от должности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в Facebook.

Прокуратура Сумской области настаивает на том, что начальник Сумского отдела полиции отдал заведомо незаконный приказ. Напомним, когда участковый полицейский прибыл по адресу - проспект Курский, 127 - он вызвал следственно-оперативную группу Сумского ОП, в состав которой входило четыре человека, в том числе и эксперт. По указанному адресу прибыли еще два экипажа патрульной полиции УПП в Сумской области. То есть, всего на месте происшествия находилось девять сотрудников полиции.

Правоохранители, выясняя обстоятельства возможного правонарушения, установили личности двух присутствующих в помещении. По данным прокуратуры, работники полиции применили к двум лицам физическую силу, их задержали и доставили в отдел полиции. На одном из них были одеты наручники в положении "руки за спину".

Во время поверхностного осмотра у одного из мужчин в сумке обнаружен пистолет "Флобер" (на который не требуется разрешение и который можно свободно купить в любом магазине). По сообщению прокуратуры, задержанные незаконно удерживались в помещении отдела полиции более 3 часов.

При этом действия начальника полиции квалифицированы по ч. 2 ст. 365 (умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, сопровождавшихся насилием и применением специальных средств) УК Украины.

Фото: facebook.com/gp.gov.ua

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