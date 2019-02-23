Агитаторы Порошенко продолжают под видом волонтеров, проводящих опрос об оценке деятельности президента, ездить по населенным пунктам Украины и собирать голоса для #Сетки - схемы подкупа избирателей, которая была подробно описана в расследовании "Страны".

Об этом речь идет в сюжете телеканала "Аверс", опубликованного на странице в Facebook.

В частности, журналисты телеканала зафиксировали "волонтеров из БПП" в селе Подгайцы Луцкого района Волынской области. Они ездили по населенному пункту на брендированном автобусе, который останавливался почти на каждой улице. Агитаторы проводили опрос о том, как граждане оценивают работу действующего президента - от 0 и до 5 баллов. А далее они просили предоставить свои персональные данные.

Правда, в разговоре с журналистами они стали утверждать, что являются волонтерами: им оплачивают только дорогу, обед и мобильную связь. То, что они собирают персональные данные, "волонтеры" отрицают. Но местный житель записал процесс общения с ними на камеру: на видео видно, как у него спрашивают дату рождения, инициалы, адрес и телефон. Далее женщина сообщает, что он, если захочет, сможет стать наблюдателем на выборах, что ему позвонят.

Видео: Facebook/ Телекомпанія "Аверс"/ Avers television company

Напомним, согласно планам штаба Порошенко, такие соцопросы помогут выявить лояльных к Порошенко украинцев, далее, задействуя коллцентры, некоторым предложат поработать так называемыми "агитаторами" за определенные бонусы, а также - оформить социальную помощь. Она таким образом попадет к избирателям, лояльным к Порошенко.

Также мы писали, что в Сумах полиция задержала скупщиков голосов за Порошенко. На их выручку пришла СБУ. Мы писали, что Служба безопасности выступает на стороне президента, поэтому СБУ за месяц до выборов атаковала штаб Тимошенко и обвинила Батькивщину в подкупе избирателей. В свою очередь, МВД выступают против Порошенко. Силовики начали открытую войну вокруг скупки голосов.