Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине наблюдается рост минимальной зарплаты в долларовом эквиваленте - с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

При этом Гройсман считает рост минималки и ее нынешний размер достижением своего Кабинета Министров. "Когда наше правительство приступило к исполнению обязанностей, минимальная зарплата была около 50 долларов, а теперь 150 долларов. Рост - втрое", - сказал премьер.

Такую же динамику, по его словам, демонстрирует и средняя заработная плата. Сейчас в долларовом эквиваленте она превышает 380 долларов, хотя еще три года назад была вдвое меньше. "Я понимаю, это тоже не много, но мы идем вперед, а не назад", - поделился оптимизмом Гройсман.

Отметим, минимальная зарплата в Украине составляет 4173 гривны, в почасовом размере с 1 января - 25,13 гривны. Также прожиточный минимум с 1 января составит 1853 грн. Сумма увеличится еще дважды в году: в июле - до 1936 грн и в декабре - до 2027 грн.

По данным Минфина, в 2013 году размер минимальной зарплаты в Украины с 1 декабря устанавливался в размере 1218 гривен, что в переводе по курсу валют, действовавшему тогда, соразмерен 147 долларам.

Фото: minfin.com.ua

Как сообщала "Страна", в 2019 году, по прогнозам правительства, средняя зарплата в Украине, которая по состоянию на ноябрь 2018 составляла 8137 гривен, возрастет до 10,5 тысяч гривен.

Напомним, в 2019 году украинскую экономику ждет рост цен, торможение зарплат и сырьевой удар по гривне.