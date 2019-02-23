​​Чтобы глава МВД Арсен Аваков не мешал ему реализовывать планы организации сетки по скупке голосов, президент Петр Порошенко намерен его уволить и поставить исполняющим обязанности Александра Терещука. Об этом на в своем Telegram-канале "Лещенко тут" написал надреп от БПП Сергей Лещенко.

Нардеп прокомментировал вчерашнее заявление Арсена Авакова о готовящихся против него из-за борьбы со скупкой голосов провокациях.

"Сам факт, что у министра внутренних дел Украины есть счета в Италии, и туда переводят какие-то деньги - это уже странно. Но у нас в стране много странного... Действующему президенту Порошенко будет непросто развернуть сетку по скупке голосов, имея нелояльного министра внутренних дел. Аваков же не скрывает, что готов помогать Тимошенко вскрывать сетку Порошенко. Поэтому увольнение Авакова является необходимым условием для Порошенко", - написал Лещенко.

По данным нардепа, заменой Авакова станет Александр Терещук, провести кандидатуру которого через парламент вряд ли удастся, однако исполняющим обязанности он стать сможет. Терещук является губернатором Киевской области, а во времена Януковича был главой Волынской областной милиции, направлял Беркут на майдан, был люстрирован - но от наказания его спас как раз Порошенко, издавший специальный указ.

Напомним, крупный скандал вокруг подкупа избирателей разгорелся на днях, после публикации расследования "Страны" о создании штабом Порошенко глобальной сети по подкупу избирателей. СБУ объявила, что раскрыла такую "пирамиду". Правда, привязала к этому делу не Порошенко, а Тимошенко и "Батькивщину".

После этого полиция начала в регионах задерживать людей, которые скупали голоса за Порошенко. На выручку задержанным тут же пришла СБУ и прокуратура, которые поддерживают Порошенко. То есть между двумя силовыми структурами началось открытое противостояние.