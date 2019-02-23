В Киеве пропал 33-летний мужчина, который 18 февраля вышел из дома, чтобы поменять sim-карту и перестал выходить на связь. Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

О пропаже человека сообщил 52-летний житель Фастовского района, который приходится мужчине отцом. Вместе с сыном они делали ремонт в квартире на улице Предславинской в Киеве. Там же и ночевали, чтобы не мотаться в пригород и побыстрее закончить работу.

Перед выходными сын сказал, что ему нужно восстановить sim-карту к телефону, и ушел искать ближайший магазин мобильного оператора. Позже перезвонил и сказал, что карточку поменял и идет обратно. Однако к вечеру так и не возвратился, телефон отключен. И по сей день от него нет никаких вестей.

По словам отца, просто так загулять у друзей и бросить работу сын не мог - раньше ничего подобного не случалось. Полиция завела дело по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). В настоящий момент полицейские проверяют все связи молодого человека в Киеве, а также передвижения с помощью анализа соединений с его мобильного.

Ранее журналисту и ведущему программы "Школа коррупции" Василию Крутчаку в ночь на 22 февраля сожгли машину. Он обвинил в поджоге военного прокурора Виталия Опанасенко.

Как сообщала "Страна", в Киеве возле метро избили догхантера Святогора. Он в клинике с проломленным черепом.

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