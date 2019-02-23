В России значительно снизилось число украинцев, которые хотят попасть в страну. Украина даже уступила первое место по притоку мигрантов в РФ Таджикистану по итогам 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, за 2017 году из Украины в РФ прибыло 47,7 тысяч мигрантов. А уже в 2018 году этот показатель снизился более чем втрое - до 14,8 тысячи человек.

Таким образом, Таджикистан, количество мигрантов откуда снизилось с 34 до 31 тысячи человек, вытеснил Украину в рейтинге с первого места. Второе место по итогам 2018 года занял Казахстан, число прибывших в РФ оттуда в 2018 году составило 26,5 тысячи человек.

В целом миграционный прирост населения РФ снизился на 41,1% или на 87 тысяч человек.

Скриншот: gks.ru

Напомним, число нелегальных мигрантов в Киеве в 2018 году установило рекорд.

Также мы писали, что украинцы за год вышли на первое место среди эмигрантов Литвы и составили самую большую иностранную общину.