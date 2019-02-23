Посольство Белоруссии в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста из-за разбойного нападения на асфальтобетонный завод в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 22 февраля, когда неизвестные проникли на территорию завода, построенного строительно-монтажным трестом №8 (г. Минск), для выполнения капитального ремонта участков автотрасс в Николаевской области. Как сказано в публикации, злоумышленники отравили сторожевых собак, избили и связали сотрудников охраны, а позже нанесли предприятию материальный ущерб.

В сообщении к МИД Украины обращается внимание на то, что подобные действия не соответствуют договоренностям сторон на высшем уровне, а также наносят ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран. В дипмиссии также указали, что в украинских СМИ появились публикации со ссылками на обращения ряда народных депутатов Верховной Рады Украины в правительство страны, которые, как считают в посольстве, направлены на формирование недоверия и предвзятого отношения к сотрудничеству с белорусской стороной в дорожно-строительной сфере.

"В этих обращениях делается попытка дискредитировать успешную работу холдинга "Белавтодор" на украинском рынке дорожно-строительных услуг", - считают белорусские дипломаты.

Посольство направило обращения в адрес вице-премьера Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, который является сопредседателем межправкомиссии Минска и Киева по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, аукцион по продаже Николаевского судозавода "Океан" перенесли на октябрь из-за отсутствия заявок.

Ранее "Страна" публиковала полный санкционный список украинцев и организаций, который расширила Россия. Также мы писали, что Украина направила Италии ноту протеста из-за "представительства ДНР" в Вероне.