Над Балтийским морем российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние менее 20 метров к шведскому самолету-разведчику. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на ВС Шведского королевства.

По словам шведского министра обороны Петера Хультквиста, такое поведение со стороны РФ является неприемлемым, более того - опасным. Например, нарушение дистанции может привести к столкновению, а это чрезвычайно рискованно.

При этом в Минобороны РФ заявляют, что такого сближения не было. По словам россиян, истребитель приблизился на безопасное расстояние для идентификации воздушного объекта, выяснил, что это самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, после чего вернулся на аэродром базирования.

Напомним, в конце января российский Су-27 перехватил над Балтикой самолет-разведчик ВВС США.

Также мы писали, что недавно в Украине появилась информация о том, что ее воздушную границу нарушили самолеты РФ. Однако командование ВСУ заявило, что никакие российские самолеты украинское воздушное пространство не нарушали.