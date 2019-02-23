Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Национальный отбор на Евровидение 2019 стал "частью гибридной войны России против Украины". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Кириленко, это выражается в участии в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины.

Скорее всего, Кириленко намекнул на кандидатуру финалисток украинского конкурса - дуэт Анны и Марии Опанасюк, которые являются уроженками Крыма. Девушки ответили на вопрос о принадлежности полуострова, вызвав широкий общественный резонанс в Украине. "На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же самые горы, тот же самый воздух…. Мне кажется, Украина потеряла Крым. Мы когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано", - ответили певицы.

После этих слов на Анну и Марию набросились "порохоботы".

Напомним, за возможность участия в конкурсе будут бороться группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

Как сообщала "Страна", 23 февраля решится, кто поедет на Евровидение от Украины.