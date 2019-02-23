Известный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) откровенно признался в романтических отношениях с Настей Каменских (певицей NK), с которой раньше выступал в дуэте. Певец сделал громкое заявление на съемках первого эфира юбилейного пятого сезона "Лиги Смеха". Об этом сообщают "Факты".

Во время конкурса "Полотно" в юмористической манере лидер команды "Днепр" Игорь Ласточкин спросил у Потапа "Мутишь с Каменских?", "Да", - ответил Потап. Стоит отметить, что на тот момент в зале находилась и сама Настя Каменских, которую этот эпизод не смутил. Сразу после выступления не смогла смолчать и певица Оля Полякова. "Наконец-то все узнали то, о чем мы и так давно знали", - сказала Полякова.

Фото: instagram.com/realpotap

Отметим, что Потап руководит собственным продюсерским центром "MOZGI Entertainment", он является продюсером группы "Мозги", "Время и стекло", Мишель Андраде и Аркадия Лайкина. Его часто можно увидеть в компании Насти Каменских. Они вместе появляются не только на светских мероприятиях, но и на отдыхе.

Напомним, в 2016 году Потап развелся со своей женой и партнером по бизнесу - Ириной Горовой. Разрыв пара скрывала пять лет.

В недавнем интервью Славе Демину Каменских призналась, что находится в отношениях и хочет детей.