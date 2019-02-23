Президент Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, большинство украинцев забыли, что раньше 23 февраля в Украине отмечали День защитника Отечества. Об этом он сказал во время выступления во Львове, сообщает 112.ua.

Президент считает, что изменения в календаре - такие как "отмена праздника" - "ярко иллюстрируют, как меняется Украина".

"Сегодня - 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо. Это так меняется наша страна, изменения состоят из маленьких-маленьких составляющих, которые формируют новую Украину", - сказал Петр Порошенко.

Несмотря на эту убежденность президента, данные сервиса Google Trends, который собирает статистику поисковых запросов из разных стран мира, свидетельствуют, что украинцы массово ищут в Сети поздравления и открытки с 23-м февраля - Днем советской армии и военно-морского флота.

При этом Днем украинской армии сегодня считается 14 октября. Его недавно перенесли с 6 декабря и приурочили к празднику националистов - дню создания Украинской повстанческой армии (УПА) и Покрова Пресвятой Богородицы.