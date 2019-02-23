Американская аэрокосмическая компания Virgin Galactic, которая разрабатывает космолет для туристов, впервые запустила космоплан с пассажиром-испытателем к границам космоса. Видео испытания опубликована в YouTube компании.

Самолет-носитель WhiteKnightTwo стартовал в пятницу, 22 февраля, около 18:00 по киевскому времени. Взлетел он с аэрокосмического порта в пустыне Мохаве в Калифорнии. На борту космоплана находилась главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес.

Поднявшись на 13,5 км над землей, WhiteKnightTwo выпустил пассажирский корабль SpaceShipTwo, который, в свою очередь, достиг отметки 88 км над поверхностью Земли и вернулся обратно.

Видео: YouTube/ Virgin Galactic

Напомним, в мае 2018 года Virgin Galactic провела на полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния) испытания космоплана VSS Unity, который совершил второй полет на сверхзвуковой скорости.

Также мы публиковали видео испытательного полета космоплана, который будет возить туристов.