Народный депутат Владимир Папасюк, который был участником Евромайдана и призывал людей штурмовать правительственный квартал 21 февраля 2014 года, заявил в эфире программы "Право на владу" на "1+1" о том, что "больше не хочет майданов".

"Очень жаль, что те лидеры, которые стояли на сцене, они все это время не верили в общество, не верили в народ, не верили в этот протест. И они не прислушивались, в первую очередь. Поэтому я не жалею, что вышел на Майдан. И когда меня сейчас спрашивают, вышел бы ли я на Майдан - я бы сто раз вышел. Потому что это поиск истины. Хочу ли я сейчас майданов? Нет, сейчас я не хочу майданов. Я хочу, чтобы наше общество развивалось цивилизованно и менялось качественно. В первую очередь, в головах. Давайте будем честными, что такое власть. Власть - это мы. И она воплощает наши чувства и наш выбор. И это нужно понимать. Я хочу, чтобы мы менялись качественно. Чтобы мы не мусорили в лесах, чтобы мы не продавали свои голоса, чтобы мы критично анализировали то, что происходит во власти. И критически анализировали тех, кто при власти...", - заявил он.

По словам Парасюка, свою неудовлетворенность действиями власти можно изменить, придя к власти самому.

Ранее "Страна" писала, кто спровоцировал расстрел "Небесной сотни" и предопределил кровавые события на Майдане.

Напомним, Парасюк отказался участвовать в следственных действиях по делу об убийствах милиционеров на Майдане.

Вместе с Семенченко он заявил, что готов взять на поруки Бубенчика, обвиняемого в убийстве "беркутовцев".