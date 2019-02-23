Аваков обвинил СБУ в попытке переложить ответственность за смерть Гандзюк на полицию
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что работники СБУ использовали дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции. Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".
"Для меня в этом деле [Гандзюк] есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, работниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции", - сказал Аваков.
Он также заявил, что "говорить о той или иной форме причастности к этому преступлению сотрудников полиции пока нет никаких оснований". Министр также не верит в причастность к преступлению руководителя полиции Херсонской области Артура Мерикова. "Я видел, как вел себя Мериков во время расследования, у меня нет оснований считать, что он каким-то образом был причастен. Следствие должно проверить. Но я не верю в это", - сказал Аваков.
При этом он подчеркнул, что не будет покрывать работников полиции, если выяснится их причастность к преступлению. "Если следствие установит, что те или иные сотрудники Нацполиции были определенным образом причастны, и суд установит их вину - будут наказаны. Никого не буду покрывать, наоборот", - заверил он.
Как сообщала "Страна", в Херсоне улицу, где расположено облуправление Нацполиции, назвали именем Гандзюк.
Напомним, активисты обвинили главного копа Херсонской области в причастности к убийству Гандзюк.