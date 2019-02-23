Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что работники СБУ использовали дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции. Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Для меня в этом деле [Гандзюк] есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, работниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции", - сказал Аваков.

Он также заявил, что "говорить о той или иной форме причастности к этому преступлению сотрудников полиции пока нет никаких оснований". Министр также не верит в причастность к преступлению руководителя полиции Херсонской области Артура Мерикова. "Я видел, как вел себя Мериков во время расследования, у меня нет оснований считать, что он каким-то образом был причастен. Следствие должно проверить. Но я не верю в это", - сказал Аваков.

При этом он подчеркнул, что не будет покрывать работников полиции, если выяснится их причастность к преступлению. "Если следствие установит, что те или иные сотрудники Нацполиции были определенным образом причастны, и суд установит их вину - будут наказаны. Никого не буду покрывать, наоборот", - заверил он.

Как сообщала "Страна", в Херсоне улицу, где расположено облуправление Нацполиции, назвали именем Гандзюк.

Напомним, активисты обвинили главного копа Херсонской области в причастности к убийству Гандзюк.