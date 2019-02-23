На этой неделе "Страна" опубликовала схему подкупа избирателей в пользу Петра Порошенко.

Мы впервые рассказали, как связаны между собой странные соцопросы, которые проводят агитаторы БПП по всей стране - и стартовавшая в этом году раздача материальной помощи из бюджета.

Все это - так называемая #Сетка, аналогов которой еще не было в истории Украины. Масштабная система скупки голосов, которая, по подсчетам Банковой, позволит Петру Порошенко добавить себе от 7 до 10% бюллетеней. И все это за государственный счет.

Публикация нашего расследования вызвала ажиотаж. Через пару дней факты, которые раскрыла "Страна", подтвердились на самом высоком уровне: их озвучил глава МВД Арсен Аваков.

Он дополнил информацию о #Сетке, которая за последние дни обросла новыми подробностями. В президентском же лагере вообще никак не комментируют столь серьезные обвинения. Вместо этого лояльные Банковой силовые структуры атаковали штабистов "Батькивщины" и завели дело по созданию "пирамиды".

Такое молчание подтверждает, что #Сетка - больная тема для Порошенко. И вскрытие схемы за месяц до выборов может эту схему поломать.

"Страна" подводит первые итоги скандала с массовой скупкой голосов.

Что такое #Сетка

Вкратце эта система скупки голосов будет работать так.

Сначала составляются базы данных избирателей. Затем - они актуализируются: идет проверка, кто в этих списках жив, находится в Украине и по месту прописки.

Это делается в основном через "Укрпочту" и "Ощадбанк", куда исправно приходят получатели соцвыплат - самый благодатный контингент для подкупа.

Параллельно по всей Украине с января проходят так называемые "соцопросы" силами агитаторов из штаба Порошенко. Об этом много писали, правда, было не совсем понятно, зачем их проводят.

Теперь это стало ясно: таким образом у Порошенко выявляли своих потенциальных сторонников. Людей, которые если не однозначно поддерживают нынешнего президента, но хотя бы относятся к нему нейтрально или неопределенно, а также разделяют некоторые пункты его программы.

Так составляются списки "условно-лояльных" или тех, кто колеблется - голосовать за Порошенко или нет. Эти люди попадают в общую базу избирателей штаба Порошенко. С которыми после этого начинается серьезная работа.

Во-первых, им начинают названивать представители специально созданных для этого колл-центров. Они уточняют позицию потенциального избирателя, сверяют его данные и могут предложить ему поработать агитатором Порошенко - за определенные бонусы.

Далее этим людям предлагают получить дополнительные соцвыплаты от государства. При этом берутся личные данные просителя.

Последнее объясняет феномен массовой раздачи матпомощи, которая недавно началась по всей Украине - в обмен на персональные данные. Как выяснила "Страна", деньги по программам социальной помощи, которые утверждаются местными и областными советами, выдают именно тем, кто попал в "белый список" потенциальных сторонников Порошенко.

Иначе говоря, тем, кто в ходе соцопросов четко заявил, что он категорически против Порошенко и голосовать за него не будут, матпомощь даже не предложат.

Суммы по этим программам выделены впечатляющие. В Николаевской области – 70 миллионов гривень, в Одесской – 90 миллионов. В Днепре – 140 миллионов. В Харьковской областной программе первоначально было заложено на 2019 год 18 миллионов, затем решением сессии облсовета (6 декабря 2018 года) увеличили до 50-ти.

Таким образом целевой подкуп в пользу Порошенко идет прямиком за государственный счет.

Конечно, за руку на избирательный участок сторонников "секты Порошенко" никто не тянет. Но создаются все условия, чтобы люди пришли и проголосовали именно за нужного кандидата.

Потенциально преступный момент этой схемы - это раздача денег людям, обозначенным в штабах Порошенко как потенциальные избиратели. Пусть и через государственную программу материальной помощи (что можно квалифицировать даже как отягчающее обстоятельство).

Схема Банковой по версии Тимошенко

Буквально через день информацию о "Сетке" президента озвучила его конкурент на выборах - Юлия Тимошенко.

"Президент решил, что он не сможет выиграть выборы. Поэтому он их решил купить – грубо и брутально. Я могу назвать пять пунктов фальсификаций, которые практически покрыли все страну", - отметила она, выйдя 22 февраля на пресс-конференцию.

По ее словам, первая схема - специальные агитаторы, которые заходят в квартиры к людям, ведут диалог, составляют анкеты, забирая персональные данные. "Те, кто дают согласие, им дают 500 гривен – это половина оплаты. Потом людей фотографируют людей с деньгами, чтобы они потом боялись. Такие анкеты собирают практически во всех домах Украины", - говорит Тимошенко.

Второй элемент фальсификаций – для подкупа решено использовать бюджетные средства. "Из госбюджета направляют субвенции в местный бюджет, чтобы люди получили материальную помощь тысячу гривен", - подчеркивает кандидат в президенты.

Третий элемент, по словам Тимошенко - прямой подкуп через якобы государственные программы, одна из них – выдача монетизированных субсидий. "На месяц их задержали, чтобы прямо перед выборами люди получили за два месяца. Речь идет о двух миллиардах гривен", - говорит она.

Четвертый элемент – регистрация 44 кандидатов в президенты. "Я не первый день в политике, но таких фамилий никогда не слышала. Смысл этой фальсификации – регистрируя фиктивных кандидатов, они получают своих представителей в комиссиях, которые будут фальсифицировать на местах", - подчеркивает она.

И, наконец, пятый элемент – социология. "Мы знаем реальное состояние дел, но это продажная социология. Чтобы об этом рассказать я сегодня и пригласила средства массовой информации", - считает Тимошенко.

По ее словам, рост рейтинга действующего президента, который в феврале начал обгонять Тимошенко, не отражает реальности и призван оправдать будущие фальсификации - чтобы разрыв между социологией и реальностью не был столь разителен.

В целом описанная лидером "Батькивщины" схема совпадает с тем, что еще раньше выяснила "Страна".

Версия #Сетки от Авакова

На следующий день после Тимошенко в "Зеркале недели" вышло интервью Арсена Авакова. Он прямо заявил, что у президента готовят масштабную схему по скупке голосов. И рассказал, как она будет работать.

"У нас есть несколько дел, которыми мы занимаемся по заявлению Тимошенко, они касаются "сеток" Порошенко. Я бы сказал, что эти сетки многослойные", - рассказал министр.

По его словам, первая, низовая сетка - это личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, соглашения о вознаграждении.

"Дело в том, что закон трактует: любая плата за агитацию — это подкуп избирателя. Труд агитаторов нельзя оплачивать. Даже если это не завуалированная агитация. Да, агитатор может сказать, что никаких денег не получал. Некоторые и утверждают, что их работа — чистое волонтерство, но есть и те, кто на камеру признаются в получении 500 грн", - сказал минитр.

По его словам, полиция с подобными нарушениями будет бороться. Однако "наши намерения почему-то вызывают протест со стороны наших товарищей по коалиции".

Аваков также рассказал, как выглядит работа "сеточников":

"Вы заходите в подъезд и обходите все квартиры. Вы говорите: "Я агитатор кандидата Х…". Вам в ответ: "Пошел ты…". И так пять раз. Агитатор жителей этих пяти квартир вычеркивает. В других квартирах отвечают: "Ну, давайте поговорим о кандидате…" — агитатор обозначает жителей этих квартир как потенциально лояльных к кандидату. Так накапливается первичная база данных.

Дальше включается следующий подвид "сетки", который называется "лояльность за счет бюджетных средств". Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: "Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 миллионов гривен на материальную помощь? — Да. — Вот и выплачивайте по нашему списку... И тут уже работает админресурс на уровне глав администраций, мэров — с типовым посылом "Гена/Петя/Вася, веди себя прилично, и мы спасем тебя от лап НАБУ/ГПУ/НПУ"...

А в это время агитатор звонит в "лояльную" квартиру, напоминает, чей он агитатор, предлагает написать заявление на получение материальной помощи. И так по всей стране", - рассказал Арсен Аваков.

По его словам, по всем этим фактам открываютя произвоства. "Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков", - предупредил министр.

Он сообщил, что объем ресурсов под такую схему подкупа оценивается до 1,5 миллиарда гривен. Средства для ее реализации привлекаются из госбюджета.

"Таким образом за 500—1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов.

Только "сетка" агитаторов — 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат выиграет", - говорит Аваков.

По сути министр повторил все, о чем уже рассказывала "Страна", уточнив некоторые цифры. Он назвал, сколько агититоров работает на Порошенко, озвучил их гонорары, которые не проводятся через избирательный фонд президента, и высчитал общую сумму, которую из бюджета планируется выделить на подкуп.

Но главное - Аваков анонсировал уголовные дела. Это прозвучало как ответ на похожие действия со стороны подконтрольной президенту СБУ. Которая уже атаковала штабистов Тимошенко с обысками.

Первые бои вокруг #Сетки

За два дня с момента нашей публикации между СБУ и МВД на почве выборов разгорелась настоящая война.

Открыли счет представители "конторы". Они обвинили штабистов Тимошенко в создании системы подкупа, которую назвали "Пирамида". Как сообщили в Генпрокуратуре, по делу санкционировано более 50 обысков. Изъято несколько десятков тысяч долларов, названы также несколько агитаторов "Батькивщины", которые являются организаторами передачи кеша.

Правда, конкретные факты подкупа так и не были озвучены на брифинге СБУ по этому поводу. А само мероприятие произошло на следующий день после выхода статьи "Страны" о #Сетке Порошенко. И выглядело оно как попытка отвлечь внимание от схемы Банковой, которая оперирует не десятками тысяч, а миллионами долларов.

В СБУ назвали организатором схемы нардепа от "Батькивщины" Руслана Богдана. А ГБР уже вручило повестку на допрос еще одному депутату от этой политсилы - Валерию Дубилю. (Видимо, в ответ на это Аваков сегодня заявил о причастности к "Сетке" Порошенко замглавы фракции БПП Сергея Березенко).

На следующий день после атаки Банковой на Тимошенко полиция в Сумах задержала двух скупщиков голосов за Порошенко. Их взяли на подозрении в хранении оружия.

Позже обоих отпустили - пистолет оказался травматическим. Однако вечером того же дня в это отделение полиции нагрянула с обыском СБУ. И начала "переворачивать" кабинеты полицейских, которые осуществляли задержание скупщиков. Их обвинили в превышении служебных полномочий.

Позже стало известно, что на полицию в Сумах после этого "наехала" и местная прокуратура. Зампрокурора Сум Александр Муха и начальник отдела областной прокуратуры Олег Ткаленко запретили проводить осмотр вещей и сумок задержанных в Сумах лиц. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Нардного фронта" Антон Геращенко.

Позже полицейским, задержавшим агитаторов, было объявлено о подозрении. К конфликту подключилась и лояльная президенту Генпрокуратура.

Еще один инцидент произошел в Чернигове. Там опубликовали видео с признаниями пенсионерок, которым раздавали по 500 гривень от Порошенко.

Эту историю Аваков уже позже, в интервью "ЗН", связал с неформальным куратором #Сетки Сергеем Березенко.

"В офис очень деятельного депутата Сергея Березенко в Чернигове сотрудники этого офиса вызвали полицию, потому что к ним заявились представители прессы и начали снимать, как там бабушкам что-то раздают. Из другого березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. "У вас ордер на обыск есть? — Нет. — Уходите". Но и без обыска есть над чем поработать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство", - рассказал министр.

Из слов Авакова следует, что и МВД уже конретно ведет огонь по порошенковским штабам. "Из 74 уголовных производств (по нарушениям на выборах - ред.) таких историй (связанных с подкупом - ред.), кажется, 50", - уточнил министр.

Проще говоря, МВД уже открывает львиную долю дел именно по подкупу избирателей. И пока Арсен Аваков озвучивает лишь прецеденты, связанные с Порошенко (хотя и декларирует свою отстраненность от любых кандидатов). То есть - с "Сеткой".

Это подтверждает данные "Страны", по которым министр принял решение работать против Порошенко. Риторика Авакова тоже говорит в пользу этого предположения. Он слишком часто критикует предвыборные структуры президента. В украинской политической культуре это означает войну.

Шах матпомощи

Краеугольный камень схемы Банковой - это выдача материальной помощи из госбюджета, тем, чья лояльность (или готовность продать свой голос) уже проверена.

Поэтому атаки оппонентов Порошенко сосредоточились именно на этом аспекте #Сетки. Они призывают массово рассказывать о выдаче денег - чтобы заявление на помощь писали не толко "проверенные", но и все подряд.

Уже был прецедент в Днепре, когда огласка помогла приостановить подкуп избирателей - под зданием горсовета собрались тысячи людей, которым ничего давать не собирались. В итоге депутаты проголосовали за отмену программы.

В Одесском облсовете депутаты от "Оппоблока" тоже попытались заблокировать работу "Сетки" - изменив порядок выделения средств по программе материальной помощи. Однако губернатор Максим Степанов сумел провалить это голосование.

По другим данным, озвученным Арсеном Аваковым, "в Одессе губернатор в последний момент вписал условие выдачи материальных выплат: "только инвалидам"". Однако это скорее всего не соответствует действительности.

Впрочем, на Банковой уже придумали, как обезопасить главное звено своей схемы. По данным источников "Страны" в штабе Порошенко, там решили принимать заявления о матпомощи от всех желающих - а выдавать ее только тем, кто находится в базе #Сетки. Остальных же будут "кормить завтраками".

То есть говорить о том, что само по себе обнародование информации о Сетке ее поломает - не приходится. Она все равно будет работать и деньги все равно будут выдаваться, даже если об этом будет говорить вся страна. Реально сломать схему могут только уголовные дела с возможным заклбчением под стражу тех, кто причастен к ее организации. Дойдет ли до этого Аваков - увидим в ближайшее время.