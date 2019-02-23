Появилось видео, как в пятницу, 22 февраля, представители УПЦ КП и сторонники ПЦУ штурмовали храм Святого Николая Чудотворца УПЦ МП в селе Жидичев на Волыни. Его на своей странице в Facebook опубликовала местная прихожанка Елена Гелета.

На ролике видно, что группа людей - в основном мужчины - оцепили храм живой стеной, сцепившись друг с другом руками и в основном скрывая лица. Их, по словам очевидицы, привезли на бусике. Также женщина, которая снимает видео, рассказывает, что дверь храма срезают. При этом на месте присутствуют правоохранители, которые не препятствуют захвату храма, а, напротив, не пускают прихожан храма ближе к сооружению. Видно, что возле здания собралось много женщин и местных жителей, которые выступают против захвата храма.

Ранее пресс-служба Волынской епархии УПЦ заявляла "Стране", что накануне в Жидичеве провели собрание громады, на которой и было объявлено о переходе храма в УПЦ. А в пятницу Волынской епархии около 70 человек взяли его штурмом и начали проводить какую-то инвентаризацию.

Видео: Facebook/Елена Гелета

При этом в УПЦ МП уже давно сообщили о схеме, при помощи которой ее храмы захватываются: сначала проводятся собрания, на которых понятие религиозной общины подменяется территориальной, проводится голосование "за переход в ПЦУ", в котором зачастую принимают участие даже не местные жители, после этого замки с храмов срезаются, происходят подобные вчерашнему инциденты.

Между тем, по состоянию на конец февраля 2019 года только 36 приходов УПЦ МП из 12 тысяч по Украине перешли в ПЦУ, еще 23 были захвачены рейдерским путем. Недавний случай такого захвата произошел в Песках на Волыни. Сторонники ПЦУ из соседнего села срезали с дверей замки.