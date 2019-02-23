В Бурятии российские полицейские заказали себе на корпоратив по случаю 23 февраля эротический танец. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Развлекательный номер вошел в программу празднования 23 февраля в одном из отделений полиции в столице Республики Бурятия Улан-Удэ. Номер с исполнением танца сняли на видео и выложили в социальные сети. Сообщается, что на праздновании присутствовал "весь личный состав". Сама танцовщица в отделе не работает.

Позже ролик выложили в паблик ВКонтакте "Омбудсмен полиции". На видео видно, как невозмутимая девушка в откровенном наряде исполнила танец под одну из самых популярных секс-мелодий - Stop певицы Сэм Браун.

Сейчас МВД России по Республике Бурятия проводит проверку с целью выявить лиц, причастных к нарушению служебной дисциплины и норм профессиональной этики.

Позже телеграм-канал Mash сообщил, что сотрудница полиции, которая заказала стриптизершу, уже уволена.

Мужчины в полицейской форме, похоже, по большей части смущаются. А вот женщины смеются во весь голос, помогая стриптизерше аплодисментами.

Паблик "Омбудсмен полиции"

Как сообщала "Страна", декоммунизированное 23 февраля вырвалось в хиты украинского Google.

Также "Страна" публиковала поздравления с 23 февраля, открытки и картинки.