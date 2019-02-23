Политтехнолог Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, что у "кандидата Зе" нет ответа на вопрос о том, как завтра закончить войну.

Об этом он заявил в интервью "Украинским новостям".

"Думаю, на это вопрос не сможет ответить ни один из кандидатов, и в принципе мало кто в мире сможет сделать это. Чтобы закончилась война должно появится желание у РФ. Изначально Владимир говорит о том, что ключевое – это жизнь человека. Было бы лукавством сказать, что власть и общество сделали все, чтобы люди могли быть интегрированы. Поэтому ответа на вопрос, как завтра закончить войну, у Зеленского нет", - пояснил Разумков.

Отметим, что раньше в интервью Дмитрию Гордону Зеленский рассказал о своем плане по урегулированю конфликта. Он включал личную встречу с Владимиром Путиным и вынесении его условий на всеукраинский референдум.

Ранее "Страна" писала о том, на кого на самом деле работают члены избиркомов и почему Зеленскому будет сложно защитить результат.

Напомним, ранее жеребьевка определила, в каком порядке кандидаты в президенты будут агитировать на ТВ.