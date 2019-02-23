Глава "Народного фронта" Арсений Яценюк отказался от участия в президентских выборах и выступил против участия президента Петра Порошенко на съезде партии, который проходил в НСК "Олимпийский" 2 февраля. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью "Зеркалу недели".

"Мы были категорически против. И я, и Арсений. Я считаю, это неправильно. Человек, организовавший кампанию по дискредитации "Народного фронта" и Арсения Яценюка, придет к нам на съезд? (Аваков говорит о Порошенко, - Прим.Ред.) Турчинов мягко спрашивал, как мы к этому отнесемся. Парубий размышлял, что можно было бы такую ​​возможность рассмотреть. Мы выступили против. Это - наша партия. Чего ему приходить? Мы что, заявляем о его поддержке? Нет", - рассказал Аваков.

Вместе с тем, глава МВД отметил, что не является ни соратником, ни врагом Порошенко: "Я не в конфликте с Порошенко, хотя я ему и не соратник. Я это уже говорил и повторю. У меня с ним нормальный производственный контакт. Мы с ним в постоянном диалоге, но мы в разных партиях. Он много сделал для страны и многого не сделал", - отметил Арсен Аваков.

Глава МВД также оставляет Порошенко шансы выйти во второй тур в честной борьбе.

"Потому что ему удалось донести до избирателя необходимые сигналы. Но если его штаб начнет заниматься странными вещами, - это риск, который может погубить его политическую перспективу", - считает Аваков.

Ранее Аваков описал свою беседу с Порошенко о фальсификациях на выборах.

Глава МВД также рассказал о #Сетке Порошенко и назвал ее стоимость.