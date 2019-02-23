Сегодня, 23 февраля, состоится финал национального отбора на "Евровидение-2019" и станет известно, кто будет представлять Украину в мае в Тель-Авиве.

По результатам полуфиналов, которые состоялись 9 и 16 февраля, в финал вышли шесть претендентов, которые сегодня выступят в такой последовательности:

Freedom Jazz





Видео: YouTube/ UA:Перший

YUKO





Видео: YouTube/ UA:Перший

MARUV





Видео: YouTube/ UA:Перший

Brunettes Shoot Blondes





Видео: YouTube/ UA:Перший

KAZKA





Видео: YouTube/ UA:Перший

ANNA MARIA





Видео: YouTube/ UA:Перший

Концерт начнется в 19:00, транслировать его будут телеканалы СТБ и UА:Перший. "Страна" также будет вести онлайн-трансляцию нацботбора на "Евровидение".

В этом году в состав жюри вошли певица Джамала, музыкальный продюсер Евгений Филатов (The Maneken) и шоумен Андрей Данилко. Также выбирать лучшую песню будут зрители - во время трансляции будет доступно СМС-голосование.

Напомним, одни из финалистов нацотбора, сестры-близняшки Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA), попали в громкий скандал: в эфире программы "PRIME:Скрипiн" на телеканале ATR они не смогли ответить, чей Крым, не признали, что он оккупирован и похвалили "Бессмертный полк".. Это вызвало очень бурную реакцию сети. На дуэт в социальных сетях обрушилась волна "патриотической" критики. Впрочем, после этого самих критиков обвинили в том, что они снова политизируют культуру и создают в Украине атмосферу ненависти.