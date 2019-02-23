В Украине производство водки за 2015-2018 годы сократилось на 31,8%, или на 5,913 млн декалитров (дал), до 12,690 млн декалитров.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Госслужбу статистики.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом производство водки уменьшилось на 13%, или на 2,780 млн дал, до 18,603 млн дал. В 2016 году – на 10,9%, или на 2,028 млн дал, до 16,581 млн дал. В 2017 году – на 17,6%, или на 2,917 млн дал, до 13,658 млн дал. В 2018 году – на 7,1%, или на 0,970 млн дал, до 12,690 млн дал.

Напомним, производители украинского коньяка по требованию ЕС согласились не называть свой продукт коньяком.

Как сообщала "Страна", на водку украинцы тратят в два раза больше денег, чем на вино и в три раза больше, чем на коньяк.

Кроме того, в Украине за год резко упало производство водки и коньяка.