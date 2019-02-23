Политтехнолог Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о взглядах политика на русский язык, МВФ и вступление Украины в НАТО.

Интервью с ним публикуют "Украинские новости".

По словам Разумкова, в программе Зеленского четко записано, что единственным государственным языком является украинский.

"Этот вопрос должен быть раз и навсегда закрыт и нечего его обсуждать. Также записано, что должно быть нормальное и уважительное отношение к остальным языкам. А чтобы развивать украинский язык нужно идти не методами кнута, а методами пряника", - отметил Разумков.

По его словам, сегодня говорить о "глобальных ущемлениях" русского языка нельзя. "Пока у нас есть аннексия Крыма, оккупированные территории на Востоке, российская армия на территории нашего государства, русскоязычное население в Украине защищать не надо! У нас все в порядке", - заявил политтехнолог Зеленского.

Прокомментировал Разумков и внешнеполитическую ориентацию Украины. Он заявил, что и в НАТО, и в ЕС нужно стремиться.

"Но мы рассматриваем это не как цель, а как механизм. Мы хотим жить по европейским стандартам, а когда это будет, то скорее всего, ЕС будет сам не против нашего членства. Когда будет реальная возможность вступления, тогда нужно будет провести референдум. Мне кажется, что украинцы поддержат, но когда это произойдет, мы пока не понимаем", - заявил Разумков.

Также политтехнолог признал, что Украине никуда не деться от сотрудничества с МВФ. А значит - и от "дракновских" коммунальных тарифов.

"Формально это решение принимается не только президентом, но по большому счету сотрудничество с МВФ, к сожалению, Украине сегодня нужно, и выходить из него было бы опрометчивым решением", - сообщил Разумков.

Отметим, что ранее в интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский говорил, что незачем идти в НАТО и ЕС, если нас там не ждут. И что надо пересмотреть условия работы с МВФ. Таким образом, его риторика с декабря существенно поменялась.

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