Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о своем общении с Петром Порошенко на тему предвыборных фальсификаций - той самой #Сетке, схему которой первой опубликовала "Страна".

В интервью "Зеркалу недели" глава МВД подчеркнул, что никого не будет поддерживать на этих выборах. В том числе и президента Петра Порошенко.

Также министр по сути обвинил команду президента в незаконной оплате денег агитаторам - эти средства шли, минуя избирательный фонд Порошенко.

"Я президенту в глаза сказал: я не против вас, но буду выступать против фальсификаций на выборах. Кто-то хочет платить агитаторам - пусть сначала изменит закон. Пропускайте через избирательный фонд средства, платите вознаграждение. Но пока законом это не разрешено", - сообщил Аваков.

Напомним, замглавы фракции БПП в парламенте Сергей Березенко фигурирует в уголовных процессах о нарушениях избирательного законодательства.

Ранее Аваков рассказал о #Сетке Порошенко и назвал ее стоимость.