Украинцы массово ищут в Сети поздравления и открытки с 23-м февраля - Днем советской армии и военно-морского флота.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends, который собирает статистику поисковых запросов из разных стран мира.

Так, запросы, связанные с 23 февраля, начали расти еще вчера. В первой десятке поисковых фраз за пятницу пять связаны с советским праздником. Всего такие запросы выросли только вчера на 170 тысяч.

В Украине днем армии сегодня считается 14 октября. Его недавно перенесли с 6 декабря и приурочили к празднику националистов - дню создания Украинской повстанческой армии (УПА) и Покрова Пресвятой Богородицы.

Однако люди продолжают искать в интернете поздравления с 23 февраля. Это объясняется тем, что миллионы украинских мужчин служили в советской армии.

Отметим, что больше всего запрашивали этот праздник в восточных регионах Укаины и Крыму. Но и в центре, а также на западе искали поздравления с 23 февраля.

Отметим, что украинские власти в прошлом году требовали не праздновать 23 февраля.

Мы также рассказывали, как украинцы весь год гуглили запрещенные российские сериалы.