В Карпатах Ивано-Франковской области в пятницу, 22 февраля, погибли двое туристов, которые взбирались на гору Поп Иван-Черногорский. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Facebook.

Как рассказали спасатели, 22 февраля в 21:30 на поисково-спасательный пост на горе Поп Иван Черногорский обратилась группа из восьми туристов. "В 21:30 в спасательный пост на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно. По состоянию на 22:10 из группы туристов на горе Поп Иван погибли 2 человека", - сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели также сообщили, что остальные шесть туристов находятся в помещении спасательного поста. Угрозы их жизни нет. В связи со сложными погодными условиями (сильный ветер 30 м/с, большая высота снежного покрова 1,5-2 м и низкая температура воздуха -14) дальнейшие меры по сопровождению группы туристов к подножию горы были запланированы на 5:00 23 февраля.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

"По состоянию на 7:30 23 февраля поисково-спасательная группа ДСНС начала подъем для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших. Ориентировочное время подъема к поисково-спасательного поста ДСНС 5-6 часов", - сообщили впоследствии в ДСНС.

Для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов к подножию горы привлечены спасатели Ивано-Франковского, Косовского и Верховинского подразделений ГосЧС в количестве 17 человек личного состава и 4 единиц техники.

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