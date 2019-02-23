Глава МВД Арсен Аваков анонсировал проведение обысков по делу о подкупе избирателей со стороны штаба Петра Порошенко - так называемой #Сетке, о которой уже рассказывала "Страна".

Министр впервые подтвердил, что подкуп ведется за счет госбюжета. Всего на эти цели будет выделено полтора миллиарда гривень.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"У нас есть несколько дел, которыми мы занимаемся по заявлению Тимошенко, они касаются "сеток" Порошенко. Я бы сказал, что эти сетки многослойные", - рассказал министр.

По его словам, первая, низовая сетка - это личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, соглашения о вознаграждении.

"Дело в том, что закон трактует: любая плата за агитацию — это подкуп избирателя. Труд агитаторов нельзя оплачивать. Даже если это не завуалированная агитация. Да, агитатор может сказать, что никаких денег не получал. Некоторые и утверждают, что их работа — чистое волонтерство, но есть и те, кто на камеру признаются в получении 500 грн", - сказал минитр.

По его словам, полиция с подобными нарушениями будет бороться. Однако "наши намерения почему-то вызывают протест со стороны наших товарищей по коалиции".

Аваков также рассказал, как выглядит работа "сеточников":

"Вы заходите в подъезд и обходите все квартиры. Вы говорите: "Я агитатор кандидата Х…". Вам в ответ: "Пошел ты…". И так пять раз. Агитатор жителей этих пяти квартир вычеркивает. В других квартирах отвечают: "Ну, давайте поговорим о кандидате…" — агитатор обозначает жителей этих квартир как потенциально лояльных к кандидату. Так накапливается первичная база данных.

Дальше включается следующий подвид "сетки", который называется "лояльность за счет бюджетных средств". Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: "Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 миллионов гривен на материальную помощь? — Да. — Вот и выплачивайте по нашему списку... И тут уже работает админресурс на уровне глав администраций, мэров — с типовым посылом "Гена/Петя/Вася, веди себя прилично, и мы спасем тебя от лап НАБУ/ГПУ/НПУ"...

А в это время агитатор звонит в "лояльную" квартиру, напоминает, чей он агитатор, предлагает написать заявление на получение материальной помощи. И так по всей стране", - рассказал Арсен Аваков.

По его словам, по всем этим фактам открываютя произвоства. "Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков", - предупредил министр.

Он сообщил, что объем ресурсов под такую схему подкупа оценивается до 1,5 миллиарда гривен. Средства для ее реализации привлекаются из госбюджета.

"Таким образом за 500—1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов.

Только "сетка" агитаторов — 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат выиграет", - говорит Аваков.

Напомним, что вчера Юлия Тимошенко рассказала, как встречалась с главой МВД по поводу #Сетки Петра Порошенко.

О том, как выглядит эта схема подкупа, первой рассказала "Страна". Подробнее о #Сетке - в видеоблоге Олеси Медведевой.