Замглавы фракции БПП в парламенте Сергей Березенко фигурирует в уголовных процессах о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью "Зеркалу недели".

Березенко, по информации "Страны", является куратором проекта #Сетка - масштабной схемы подкупа избирателей за государственный счет. Мы подробно разбирали эту схему в материале "Как Порошенко строит глобальную сеть подкупа избирателей за госсчет".

"Да, фигурирует. Его называют организатором схем. Он - народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту - да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко", - сказал министр.

По словам Авакова, сотрудники офиса Березенко в Чернигове "вызвали полицию, потому что к ним заявились представители прессы и стали снимать, как там бабушкам что-то раздают".

"С другого березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. "У вас ордер на обыск есть?" - "Нет". - "Идите". Но и без обыска есть над чем работать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство", - рассказал министр.

Напомним, в пресс-службе Тимошенко заявили, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства - о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей. Отмечалось, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко "из пирамиды по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березники", скупает голоса.

Как сообщала "Страна", появилось видео, как в Чернигове за 500 грн штаб БПП подкупает избирателей.

Ранее Тимошенко высоко оценила работу главы МВД, заявив "Аваков будет делать все, чтобы подкуп не состоялся".