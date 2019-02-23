Сегодня, 23 февраля, почти на всей территории Украины существенно похолодает, однако осадков не ожидается. По данным Укргидрометцентра, холоднее всего сегодня будет в северных областях. Температура воздуха днем здесь будет колебаться от -5º до -7º, а ночью опустится до -15º (в Сумах).

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В восточных областях немного теплее: -2º...-5º днем и -8º... -12º ночью. На западе и юге Украины синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура воздуха днем -1º...- 5º, ночью до - 10º. В Киеве сегодня без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура от - 3º до - 5º днем и от - 7º до - 9º ночью.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", погоду 22 февраля в Украине отличал гололед, снег и сильный ветер.

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