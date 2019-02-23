Колумбийские власти решили снести дом известного наркобарона Пабло Эскобара, чтобы на его месте возвести мемориал в память о жертвах наркомафии.

Взрыв прогремел 22 февраля в городе Медельин. Сотни людей стали свидетелями того, как был разрушен огромный дом, который здесь называли "Монако". Об этом сообщает El Tiempo.

Отмечается, что в сети уже опубликовано видео сноса дома. В ближайшее время там планируют построить мемориальный комплекс в память о жертвах наркомафии.

Пабло Эскобар известен как один из самых жестоких преступников XX века. Он был убит в перестрелке с полицией еще в 1993 году, но в доме располагался музей, где хранили личные вещи и фотографии наркобарона.

Домом заведовал его старший брат и бывший сообщник преступника Роберто Эскобар Гавирия. В сентябре 2018 года музей закрыли как "посвящённый пропаганде образа жизни одного из самых мрачных бандитов, который причинил наибольший вред городу".

В здании "Монако" было 8 этажей, 34 парковочных места, 12 квартир, 2 бассейна и корт. Чтобы снести "Монако" управляемым взрывом, из окрестных домов пришлось эвакуировать 1500 человек. После разрушения здания власти обратились к нации со словами: никогда, никогда, никогда, никогда более...

Как сообщала "Страна", скандальный портрет Эскобара на киевском кафе превратили в колумбийского фермера.

Напомним, год назад в прокат вышел фильм про Эскобара о том, к чему приводят романы журналисток с влиятельными ньюсмейкерами.