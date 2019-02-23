В Африке президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и объявил чрезвычайное положение в стране. Особый режим введен сроком на один год. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

"Сейчас необходимо принять радикальные экономические меры", - сказал политик в ходе своего обращения к народу с трибуны перед президентским дворцом. Помимо введения режима ЧС, Омар аль-Башир анонсировал роспуск правительства национального примирения и отстранение от должностей губернаторов всех провинций, выразив надежду, что принятые меры приведут к угасанию протестных настроений. Политик пообещал провести неотложные экономические реформы и призвал оппозицию к диалогу.

Как сообщает ТАСС, Он также призвал парламент отложить обсуждение поправок к конституции, которые позволят ему баллотироваться на новый президентский срок, и тем самым позволить политическим силам завершить национальный диалог. "Я остаюсь на посту президента и при этом буду равноудален от всех политических сил", - сказал аль-Башир.

Напомним, акции протеста в восточноафриканской стране проходят с 19 декабря, когда власти втрое повысили цены на хлеб. Демонстранты обвиняют правительство в неэффективном управлении, которое привело к упадку экономики страны, и призывают президента, находящегося у власти уже 30 лет, уйти в отставку.

Также "Страна" писала, что 16 февраля Судан полностью отключили от электричества в рамках совместного проекта с Египтом по созданию единой энергетической сети мощностью 300 МВт. Отмечается, что с начала 2018 года это уже четвертое полное отключение электроэнергии в в почти 40-миллионом Судане. Так первые два случая были зафиксированы в январе и феврале 2018 года, третий случай произошел в январе 2019 года.

Ранее стало известно, что в Судане закончились наличные. Дефицит банкнот наступил через месяц после того, как власть снизила стоимость фунта с 29 фунтов за доллар до 47,5 фунтов и объявила меры по сокращению расходов.

Как сообщала Страна, МВФ прогнозирует к концу года рост инфляции в Венесуэле до миллиона процентов, как ранее в Зимбабве.