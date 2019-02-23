В Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием трех автомобилей. Несколько человек пострадали. Инцидент произошел 22 февраля, около 21:45 на улице Здолбуновской. Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя Volkswagen, он двигался по Здолбуновской в сторону Днепровской набережной, а Mazda ехала в противоположном направлении. Во время движения Mazda врезалась в Toyota и после этого отлетела в Volkswagen.

В результате аварии пострадал водитель Mazda. Его из машины доставали спасатели, так как он был зажат внутри авто. После чего спасатели передали мужчину медикам, которые госпитализировали его в больницу.

Также травмы получил водитель Volkswagen, но госпитализация не потребовалась. Что стало причиной аварии и виновника - установит следствие. На время аварии движение по Здолбуновской было затруднено. Для проезда была открыта только одна полоса, а встречный поток транспорта объезжал по тротуару. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, спасатели и следственно-оперативная группа

Фото: kiev.informator.ua

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