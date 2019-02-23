В ночь со среды на четверг, 21 февраля, в Москве умерла актриса сериала "Глухарь" Дарья Егорычева. Об этом пишет ТАСС.

Дарье Егорычевой на момент смерти было 37 лет, она страдала от рака легких. Болезнь была диагностирована у актрисы в 2012 году. Несмотря на несколько курсов химиотерапии и две операции, она не смогла победить недуг.

Несмотря на тяжелое заболевание, Егорычева вела свой блог в Instagram. Последнюю публикацию Дарья разместила в нем 6 января, где она поздравила подписчиков с Рождеством Христовым.

Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года в Москве. Она окончила режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), работала в Театре Маяковского и в театре "У Никитских ворот".

Кроме "Глухаря", Егорычева снималась в шоу "Тайна института благородных девиц" и "Пилот международных авиалиний", также она снялась в фильме "Моя граница" режиссера Ивана Соловьева и в ленте "Темная ночь", а также сериале "Одна любовь души моей".

Скриншот: Instagram/ daria.egorycheva

Напомним, в августе 2018 года умер Сергей Таланов, актер из "Глухаря" и "33 квадратных метров".

Также мы писали, что известный российский актер Михаил Фатеев, которого обвиняли в педофилии, по версии силовиков совершил самоубийство в московском СИЗО.